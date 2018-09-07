Обама рассказал о «наживающемся на страхах и гневе» Трампе

Бывший президент США Барак Обама заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп «наживается на страхах и гневе» американцев. Об этом он сказал в пятницу, 7 сентября, во время своего выступления в университете штата Иллинойс.

Обама также отметил, что люди, обладающие властью, хотят, чтобы все остальные оставались разделенными, злобными и циничными.

«Это разобщение началось не с Дональда Трампа. Он просто наживается на обидах, которые политики раздували годами», — сказал бывший президент, которого цитирует «РИА Новости».

Обама добавил, что страх и гнев американцев коренятся в прошлом страны, а также вытекают из огромных потрясений, которые имели место в жизни современных американцев.

Трамп неоднократно обвинял администрацию Обамы в «катастрофах», пик которых пришелся на его президентство. Так, по его мнению, экс-президент «допустил» присоединение Крыма к России и конфликт с КНДР.

Обама был президентом США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года.