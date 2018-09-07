Трамп назвал мошенничеством книгу Вудворда о себе

Президент США Дональд Трамп заявил, что книга члена редколлегии газеты The Washington Post Роберта Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» является мошенничеством, а большинство приписываемых ему цитат просто выдуманы. Об этом лидер страны написал в Twitter.

«Я не говорю так, как он меня цитирует. Если бы я так говорил, то не был бы избран президентом. Эти цитаты были придуманы. Автор использует в книге все возможные уловки, чтобы унизить и мое достоинство», — написал Трамп.

The Woodward book is a scam. I don’t talk the way I am quoted. If I did I would not have been elected President. These quotes were made up. The author uses every trick in the book to demean and belittle. I wish the people could see the real facts - and our country is doing GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 сентября 2018 г.

Боб Вудворд — лауреат Пулитцеровской премии — написал книгу о Трампе и его работе в должности президента США. Журналист показал главу Белого дома в очень неблагоприятном свете. Автор невысоко оценил интеллектуальные способности Трампа, заявив, что его развитие «осталось на уровне пятиклассника», сообщает телеканал «360».

Книга Вудворда поступит в продажу в США на следующей неделе.

Журналист известен тем, что в 1970-е годы прошлого века своими публикациями вызвал Уотергейтский скандал, который в итоге привел к единственной в истории США отставке президента — Ричарда Никсона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о книге Боба Вудворда, не стал комментировать публикации, касающиеся лидера другого государства. Он выразил надежду, что Трамп способен сам «урегулировать свою внутреннюю кухню».