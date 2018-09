Трамп назвал мошенничеством книгу Вудворда о себе

Президент США Дональд Трамп заявил, что книга члена редколлегии газеты The Washington Post Роберта Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» является мошенничеством, а большинство приписываемых ему цитат просто выдуманы. Об этом лидер страны написал в Twitter.

«Я не говорю так, как он меня цитирует. Если бы я так говорил, то не был бы избран президентом. Эти цитаты были придуманы. Автор использует в книге все возможные уловки, чтобы унизить и мое достоинство», — написал Трамп.

The Woodward book is a scam. I don’t talk the way I am quoted. If I did I would not have been elected President. These quotes were made up. The author uses every trick in the book to demean and belittle. I wish the people could see the real facts - and our country is doing GREAT!