«Страх» президента: Белый дом переполошился из-за книги

«Страх: Трамп в Белом доме» — вполне красноречивое название работы Боба Вудворда, в которой легендарный журналист выводит неприглядный и подчас шокирующий портрет нынешнего главы администрации США. О взаимоотношениях чиновников и хозяина Овального кабинета и возможных последствиях публикации книги, каждую страницу которой Белый дом старается представить ложью и фальсификацией, — в материале портала iz.ru.

На будущей неделе в США из печати выходит книга одного из самых известных журналистов The Washington Post Боба Вудворда. Профессиональную славу он получил без малого полвека назад — вместе с коллегой Карлом Бернстайном Вудворд, тогда еще довольно молодой репортер WP, раскопал историю о взломе штаб-квартиры демократов в вашингтонском отеле Watergate. Название гостиницы дало название скандалу, который в итоге стоил должности президенту Ричарду Никсону, ушедшему в отставку в 1974 году.

На этот раз героем Вудворда, как ясно из названия книги, стал нынешний президент Соединенных Штатов. В работе, построенной прежде всего на показаниях и свидетельствах анонимных источников в Белом доме, в том числе в ближнем круге Трампа, глава государства предстает в весьма неприглядном свете.

«Защитить страну от президента»

Как пишет Вудворд, порой Трамп доводил своих подчиненных до такого состояния, что они уже боялись каких-то опрометчивых шагов боса. Так, автор рассказывает о том, как бывший старшим экономическим советником Трампа Гэри Кон как-то забрал с президентского стола в Овальном кабинете письмо, санкционирующее выход США из торгового соглашения с Южной Кореей. Трамп, который планировал подписать это послание, так и не вспомнил о его существовании. Подобные случаи, подобранные Вудвордом, позволяют представить Белый дом при нынешнем президенте как «бурлящий интригами, предательством и часто лишенный управления механизм», полностью зависимый от «прихотей импульсивного, недостаточно информированного и расхлябанного» президента, указывает The New York Times.

Взбалмошный характер президента, как пишет Вудворд, выводил из себя и еще одного из ближайших соратников Трампа — главу аппарата Белого дома Джона Келли. «Он идиот. Нет смысла пытаться его в чем-то убедить. Он полностью съехал с катушек, а мы все живем в сумасшедшем доме, — приводит журналист слова Келли. — Я даже не знаю, зачем мы здесь. Это худшая работа из тех, которые у меня были».

Трамп_2 Журналист Боб Вудворд Фото: REUTERS

Сам Келли утверждает, что подобных эпитетов в адрес шефа никогда не высказывал. «Он знает мои взгляды, и мы оба знаем, что эта история — это полная чушь», — говорится в заявлении главы аппарата президента.

Карл Бернстайн, комментируя посвященные Келли фрагменты книги, заявил о том, что в такой ситуации самым правильным для чиновника было бы уйти в отставку, а также выступить в конгрессе и ответить там на все вопросы о президенте. Сам Трамп, к слову, утверждал, что работа Вудворда основана на сфабрикованных материалах и свидетельствах тех изгнанных из администрации сотрудников, которые просто пытаются очернить его имя. Бернстайн, ныне работающий в качестве политического консультанта на CNN, в этой связи указывает на то, что в книге есть «описанные в мельчайших подробностях сцены», которые свидетельствуют о том, что «ключевые, а вовсе не обиженные бывшие сотрудники» Белого дома считают главным в своей работе «защитить страну от президента Соединенных Штатов».

«Действовал как пятиклассник»

Об отношениях между Трампом и членами американской администрации можно судить, например, по фрагменту «Страха», в котором Вудворд рассказывает о ходе консультаций, посвященных попыткам Вашингтона убедить Пхеньян отказаться от программы создания ядерных вооружений. Так, пишет автор, в январе этого года после обсуждения ситуации вокруг Северной Кореи шеф Пентагона Джэймс Мэттис, рассказывая своим коллегам о реакции главнокомандующего, отметил, что «президент действовал как пяти- или шестиклассник, обладая таким же уровнем понимания» ситуации, указывает NYT, которая ознакомилась с выходящей 11 сентября книгой.

Трамп_1 Президент США Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис Фото: Global Look Press/Ron Sachs

В ходе тех же совещаний, как указывает Вудворд, Трамп озадачился вопросом — а зачем, собственно, Соединенным Штатам вообще держать свои войска в Южной Корее? Министру обороны пришлось давать очевидный с геополитической и военной точки зрения ответ: «Чтобы не началась Третья мировая война». После того как выдержки из книги начали появляться в прессе, Мэттис, впрочем, поспешил заверить, что «никогда не произносил презрительных слов в адрес президента», которые ему приписывают. «Хотя обычно я с удовольствием читаю художественную литературу, тут речь идет о сугубо вашингтонском сорте литературного творчества, а его (Вудворда) анонимные источники не придают тексту правдоподобности», — заявил министр. В Пентагоне при этом обратили внимание на то, что интервью Вудворду Мэттис не давал, а приведенные цитаты не заверял.

Жил-был Пес

Речь о главе Пентагона Мэттисе в книге зашла и в несколько другом контексте — из-за его предполагаемой нелюбви к журналистам. В частности, Вудворд утверждает, что министр не любит появляться на воскресных политических телешоу, участие в которых является, по сути, священной обязанностью для правительственных чиновников. Шон Спайсер, теперь уже бывший пресс-секретарь Трампа, пытался переубедить Мэттиса, который после битвы за иракскую Эль-Фаллуджу в 2004 году получил прозвище Бешеный пес. Министр, согласно приведенной каналом ABC News цитате, на это ответил: «Я по работе людей убивал, и если ты меня снова позовешь (в телеэфир), я тебя, черт побери, отправлю в Афганистан».

Трамп_3 Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер Фото: Global Look Press/Ron Sachs

На фоне публикации отрывков книги, в которых Мэттису приписаны выпады в адрес Трампа, в США вновь зазвучали предположения о том, что президент может отправить главу Минобороны, который считается одним из самых преданных его сподвижников, в отставку. Сам хозяин Белого дома, впрочем, подобный вариант опроверг. «Он останется там, где есть. У нас с ним всё складывается, и вместе мы добились многих побед», — заявил Трамп 5 сентября в ответ на вопрос, не собирается ли он уволить Мэттиса.

«Убьем его к чертям!»

Еще один острый момент в книге, связанный с главой государства и министром обороны, касается Сирии. Вудворд, в частности, утверждает, что в прошлом году во время совещания после предполагаемой химатаки в сирийском Хан-Шейхуне Трамп потребовал физического устранения президента Арабской Республики Башара Асада.

«Давайте убьем его к чертям! Войдем туда и убьем чертову кучу (приспешников Асада)!» — призывал Трамп в беседе с Мэттисом, пишет автор. Министр в ответ пообещал, что займется этим вопросом. Однако, закончив телефонный разговор с президентом, шеф Пентагона, как следует из приведенного The Washington Post фрагмента книги, сказал своему помощнику: «Ничего подобного мы делать не будем. Надо действовать гораздо более взвешенно».

В итоге силовики разработали план нанесения воздушного удара по ряду целей в Сирии, который в итоге был одобрен Трампом и реализован. Кстати, весомых доказательств того, что в Хан-Шейхуне сирийские власти действительно провели химическую атаку против собственных граждан, ни Соединенные Штаты, ни их союзники так и не представили, но это, как говорится, уже совсем другая история. А Трамп вполне ожидаемо и эту часть книги Вудворда назвал ложью, отметив, что план ликвидации Асада «никогда даже не обсуждался» с военными.

«Сотрудничали все»

Определенный скепсис в отношении книги, основная часть материалов которой составлена на основании слов хоть и информированных, но анонимных источников, объясним. Именно на этом сейчас и пытается сыграть президент и его команда, обвиняя Вудворда в фальсификациях и вранье (журналист, кстати, выложил аудиозапись своего разговора с президентом, состоявшегося уже после подготовки рукописи; Вудворд там выражает сожаление в связи с тем, что ему и Трампу так и не удалось поговорить лично, а президент сетует на своих помощников, которые, дескать, не смогли организовать такую встречу).

В то же время, оснований считать приведенные Вудвордом факты правдивыми хватает. У журналиста, который, помимо расследования «Уотергейта» и книги о Никсоне, написал также серию больших работ о других американских президентах, в том числе Буше-младшем и Обаме, есть «обширный доступ ко многим инсайдерам в Белом доме», отмечает Deutsche Welle.

Книга Вудворда стала последним по времени ударом по президенту, «вынудившим администрацию заниматься оценкой ущерба», пишет АР. О достоверности изложенной информации может говорить «оценка нынешних и бывших чиновников Белого дома, согласно которой практически все их коллеги сотрудничали» с автором, отмечает агентство.

Фото: twitter.com Обложка книги «Страх: Трамп в Белом доме»

Последние месяцы самые разные скандалы с президентом США практически не сходят с первых полос американских газет и телевизионных экранов — это и история с порноактрисой Сторми Дэниелс, и книга Майкла Вулфа об отношениях Трампа с бывшим главным стратегом предвыборного штаба Стивом Бэнноном, и откровения пришедшей из телешоу «Подмастерье» в аппарат президента Омаросы Маниголт-Ньюман.

Критика — объективная или политически мотивированная — в адрес президента совсем не обязательно ударит по результатам его однопартийцев на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в конгресс. Многие республиканцы и так стараются несколько дистанцироваться от Трампа, который, едва выбравшись из одного кризиса, тут же оказывается в новом. А вот на шансах самого президента на переизбрание через два с лишним года приведенные Вудвордом сведения вполне могут сказаться самым негативным образом. И даже если избиратели смогут ему простить все прегрешения, темных пятен на репутации и биографии Трампа, с которой он наверняка хотел бы войти в историю, становится всё больше.