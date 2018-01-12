Казалось бы, нашумевшая книга журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» и возникший вокруг нее неслыханный ажиотаж должны достичь заветной цели врагов хозяина Овального кабинета — его импичмента. Конечно, не сразу, так как это всё же довольно длительный бюрократический процесс, но уж точно после выборов в конгресс в ноябре этого года. Демократы не скрывают: они рассчитывают, что эта книга поможет им получить большинство в обеих палатах, необходимое (хотя и недостаточное) для успешной процедуры импичмента.

При этом надо сказать, что сам Вулф не пользуется большим авторитетом в интеллектуальных кругах, поскольку хорошо известен как собиратель зачастую непроверенных сплетен и слухов о знаменитостях, прежде всего об известных политиках и миллионерах. Однако он прекрасно владеет различными приемами и ухищрениями, не дающими возможности привлечь его к суду за клевету.

Вот и в этой книге первым делом он оговаривается: многие истории о том, что происходит за стенами трамповского Белого дома, могут даже противоречить друг другу, а некоторые факты, скорее всего, недостоверны. Так что читатели сами должны будут решать, чему верить, а чему нет. Таким образом, Майкл Вулф считает, что в случае судебной тяжбы он легко выстроит линию защиты, говоря, что это не документальное, а художественное произведение, где автор имеет право на вымысел.

Впрочем, врагов Дональда Трампа мало волнует поиск доказательств, и они готовы заранее поверить любой истории, которая может послужить поводом для старта процедуры импичмента. В настоящее время, несмотря на активность четырех комитетов конгресса, специального прокурора, журналистов, ведущих собственное расследование, и даже английского шпиона в духе Джеймса Бонда следов сговора Трампа и его команды с Россией не обнаружено. Соответственно, нужны новые идеи, и Вулф это прекрасно понимает, делая акцент на психической неадекватности Трампа и его прошлых финансовых махинациях. И чтобы не сбрасывать окончательно в корзину «российскую карту», он предлагает искать следы финансовых афер президента именно на просторах самой большой страны мира.

Кроме того, в книге Вулф активно продвигает тезис о необходимости использовать 25-ю поправку к конституции США. Речь идет о ситуации, когда вице-президент и большинство членов кабинета принимают решение сместить президента из-за неспособности исполнять возложенные на него функции. В качестве примеров приводятся показания его сотрудников о том, что Дональд Трамп не любит не только читать, но даже бегло просматривать документы. Кроме статей и сплетен в желтой прессе о себе. Далее следуют рассказы о привычке Трампа повторять одни и те же слова и выражения несколько раз подряд, а также его свойстве вдруг «не узнавать» даже близких друзей.

Об этом, кстати, многие недоброжелатели президента говорили и ранее, но это были в основном демократы. В то же время республиканцы и люди консервативных взглядов с этим категорически не согласны и обвиняют своих идеологических противников в попытках использовать психиатрию и психологию в качестве оружия политической борьбы.

Однако наиболее жестокий удар Трампу нанес не кто иной, как Стив Бэннон, который считался его главным другом и советником во время избирательной кампании. Президент США уволил Бэннона, как многие считают, из-за его откровенной неприязни к дочери Трампа — Иванке и ее мужу Джераду Кушнеру. Как пишет Вулф, Бэннон сказал, что считает встречу членов команды Трампа с российским адвокатом Людмилой Весельницкой предательской и непатриотичной.

«А когда спецпрокурор Мюллер займется финансовыми делами Трампа, наступит окончательная развязка» — именно эти слова Бэннона бесконечно цитируются во всех СМИ. И хотя он уже отказался от многих приписанных ему фраз, наибольший ущерб Трампу принесли именно они.

Впрочем, возьму на себя смелость предположить, что до импичмента дело не дойдет. С учетом того что экономика США переживает небывалый расцвет, электорат Трампа его не сдаст. Действительно, сейчас в стране самый низкий уровень безработицы за последние 17 лет, создано более миллиона новых рабочих мест, значительно сократились налоги, а капитализация фондового рынка выросла на $7 трлн.

За такие результаты можно простить многое. Тем более если вспомнить, что подобные скандалы сопровождают Трампа с момента выдвижения его кандидатуры на пост президента и каждый раз враги потирают руки, предвкушая скорую расправу. Думаю, что они будут разочарованы и на это раз. Более того, именно в разгар новой истерии Трамп заявил, что будет баллотироваться на выборах в 2020 году.

Разумеется, Трампу можно предъявить и много претензий, особенно в области внешней политики, но нельзя не учитывать небывалую по накалу кампанию ненависти и противодействия со стороны «вашингтонского болота, глубинного государства», то есть бюрократии и СМИ, узкие и конъюнктурные интересы которых часто не совпадают с интересами народа и страны.

«Когда уже эти ненавистники и дураки осознают, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо!» — написал Трамп в одном из своих наиболее цитируемых твитов. Фраза, возможно, не совсем изысканная с точки зрения литературы, но с ее смыслом могут спорить только безумцы, не осознающие потенциальную угрозу ядерной войны. Так уж случилось, что мы живем нынче в безумном мире, а это очень опасно.

Автор — президент Американского университета в Москве

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции