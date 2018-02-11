Трамп даст интервью для книги-ответа на «Огонь и ярость»

Президент США Дональд Трамп согласился дать интервью ведущей телеканала Fox News Жанин Пирро, которая собирается написать книгу в ответ на скандально известную работу Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, Пирро, давний друг и сторонница Трампа, встретилась с ним 7 февраля в Белом доме, чтобы обсудить планы по созданию книги. Во время совместного обеда Трамп согласился дать интервью.

Будущую книгу неофициально называют «Без огня, без ярости».

В книге Вулфа, вышедшей в начале января, в частности, сообщается, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, его супруга Мелания была в шоке от перспективы стать первой леди, а некоторые советники Трампа были обеспокоены психическим здоровьем президента. Ожидается, что публикация станет основой для телесериала. В России книга будет издана в апреле.