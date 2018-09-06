Трамп опроверг сообщения СМИ о грядущем увольнении главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что глава Пентагона Джеймс Мэттис вскоре покинет свой пост.

«Да, он остается здесь (на своем посту. — iz.ru). Мы очень счастливы с ним. У нас много побед», –– цитирует американского президента 5 сентября ТАСС.

Ранее в среду издание The Washington Post сообщило, что через несколько месяцев Мэттис уйдет в отставку из-за якобы имевших место оскорблений Трампа. Также отмечалось, что Белый дом уже начал поиск замены для министра.

«Я думаю, что он потрясающий человек. Он проделывает фантастическую работу в качестве министра», –– добавил Трамп, похвалив Мэттиса за опровержение слухов об оскорблениях.

Накануне американский журналист, член редколлегии газеты The Washington Post Роберт Вудворд в своей книге «Страх. Трамп в Белом доме» написал, что из-за позиции американского президента по КНДР Мэттис сравнил мышление Трампа с мыслями пятиклассника.

«Презрительные слова о президенте, приписываемые мне в книге Вудворда, никогда не произносились мной или в моем присутствии», –– ответил на это Мэттис.