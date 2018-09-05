В Пентагоне назвали угрозой гиперзвуковое оружие России

Гиперзвуковое оружие, баллистические и крылатые ракеты России угрожают США, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд.

Во время обсуждения в американском конгрессе вопросов противоракетной обороны Руд назвал угрозой «деятельность России и Китая».

«И это касается не только баллистических ракет, потому что сегодня любое обсуждение ракетной угрозы также будет включать опасность, которую представляют крылатые ракеты и гиперзвуковые системы вооружения. <...> Это одна из реальных угроз, с которой мы сталкиваемся», –– приводит его слова ТАСС.

Руд выразил мнение, что Россия и Китай стремятся создать «иной международный порядок, отличный от возникшего после Второй мировой войны».

«Они (Москва и Пекин) оспаривают систему международной безопасности, которую создали Соединенные Штаты и их союзники», –– сказал замминистра обороны.

Помимо этого, Руд заявил, что угрозу в ракетной сфере Штатам несут Иран и КНДР.

В июле сообщалось, что американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили о новых успешных испытаниях российских гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал», которые поразили цель на расстоянии более 800 км.

Впервые новое гиперзвуковое вооружение представил президент РФ Владимир Путин в марте. При этом он отметил, что Россия наращивает военную мощь ради собственной безопасности и никому не угрожает.