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СМИ сообщили о скорой отставке главы Пентагона

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Фото: TASS/ZUMA/James K. Mccann
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Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку в ближайшие месяцы, и в Белом доме начали искать ему замену, сообщает в среду, 5 сентября, газета The Washington Post.

«Президент (США Дональд Трамп. — iz.ru) всегда уважал его. Но теперь у него есть все основания задаться вопросом, что Мэттис говорит за его спиной. Их отношениям некуда будет двигаться, кроме как вниз и быстро», — говорится в сообщении.

Поводом для инцидента послужило то, что журналист Роберт Вудворд в своей книге «Страх. Трамп в Белом доме» процитировал слова Мэттиса о том, что Трамп «мыслит, как пятиклассник», сказанные в узком кругу после того, как президент не оценил роли военного присутствия США в Южной Корее.

Накануне Мэттис опроверг то, что называл президента США Дональда Трампа пятиклассником.

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