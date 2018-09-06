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Трамп предрек себе победу на президентских выборах в 2020 году

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Президент США Дональд Трамп, несмотря на появившиеся о нем скандальные публикации, заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах 2020 года.

«Мы (администрация США. — iz.ru) делаем отличную работу, рейтинги зашкаливают. И знаете что? Никто даже не приблизится к тому, чтобы победить меня в 2020 году. А все из-за того, что мы делаем — мы сделали больше, чем кто-то мог себе представить», –– цитирует Трампа 6 сентября «РИА Новости».

Заявления американского лидера появились на фоне скандальных публикаций о разладе внутри администрации Трампа. Так, американские СМИ опубликовали выдержки из книги журналиста The Washington Post Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме», где он, в частности, рассказал об «оскорблениях» главы Пентагона в адрес Трампа.

Также в среду в газете The New York Times появились заявления источника в администрации США, который рассказал о противодействии чиновников Трампу.

Президент США в ответ назвал публикации ложью и позором.

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