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Трамп назвал встречу с Путиным одной из лучших в жизни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 сентября, назвал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки одной из лучших.

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При этом самыми лучшими переговорами в своей жизни он считает летний саммит НАТО в Брюсселе.

«Потому что они (страны — участницы альянса. — Ред.) выложили на оборону сотни миллионов долларов, которые никогда бы не предоставили», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.

17 июля Трамп утверждал, что его переговоры с российским лидером прошли лучше, чем саммит Североатлантического альянса.

16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча президентов России и США. Она продлились почти четыре часа. Путин и Трамп беседовали тет-а-тет, провели открытые переговоры и совместную пресс-конференцию.

За несколько дней до российско-американских переговоров в Брюсселе 11–12 июля прошел саммит НАТО, на котором Трамп потребовал от стран военно-политического блока выполнять обязательства и увеличить военные расходы.

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