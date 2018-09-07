Трамп назвал встречу с Путиным одной из лучших в жизни

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 сентября, назвал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки одной из лучших.

При этом самыми лучшими переговорами в своей жизни он считает летний саммит НАТО в Брюсселе.

«Потому что они (страны — участницы альянса. — Ред.) выложили на оборону сотни миллионов долларов, которые никогда бы не предоставили», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.

17 июля Трамп утверждал, что его переговоры с российским лидером прошли лучше, чем саммит Североатлантического альянса.

16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча президентов России и США. Она продлились почти четыре часа. Путин и Трамп беседовали тет-а-тет, провели открытые переговоры и совместную пресс-конференцию.

За несколько дней до российско-американских переговоров в Брюсселе 11–12 июля прошел саммит НАТО, на котором Трамп потребовал от стран военно-политического блока выполнять обязательства и увеличить военные расходы.