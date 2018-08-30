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Шмели оказались зависимы от никотина

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Фото: Global Look Press/Frederik
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Земляные шмели могут приобретать зависимость от вредных для них инсектицидов из класса неоникотиноидов. Эксперимент направлен на поиски заменителей неоникотиноидов, которые не оказывали бы токсичного действия.

Как говорится в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B, британские биологи из Имперского колледжа Лондона отобрали 10 колоний земляных шмелей (Bombus terrestris audax), в которых суммарно было 381 насекомое, и для каждой из них сделали площадку с шестью кормушками.

В четыре кормушки ученые налили сахарный раствор с разными долями неоникотиноида тиаметоксама, а в двух оставили только сахарный раствор. К концу эксперимента насекомые стали предпочитать токсичную пищу обыкновенной. Увеличилось и количество посещений ядовитых кормушек.

Ученые Калифорнийского университета США ранее выяснили, что вред для здоровья от курения кальяна сопоставим с курением сигарет. По словам специалистов, данные сопоставимы с теми, что наблюдаются у курильщиков сигарет. Следовательно, мнение, что кальяны наносят меньший вред, чем сигареты, не оправдано.

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