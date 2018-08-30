Шмели оказались зависимы от никотина

Земляные шмели могут приобретать зависимость от вредных для них инсектицидов из класса неоникотиноидов. Эксперимент направлен на поиски заменителей неоникотиноидов, которые не оказывали бы токсичного действия.

Как говорится в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B, британские биологи из Имперского колледжа Лондона отобрали 10 колоний земляных шмелей (Bombus terrestris audax), в которых суммарно было 381 насекомое, и для каждой из них сделали площадку с шестью кормушками.

В четыре кормушки ученые налили сахарный раствор с разными долями неоникотиноида тиаметоксама, а в двух оставили только сахарный раствор. К концу эксперимента насекомые стали предпочитать токсичную пищу обыкновенной. Увеличилось и количество посещений ядовитых кормушек.

Ученые Калифорнийского университета США ранее выяснили, что вред для здоровья от курения кальяна сопоставим с курением сигарет. По словам специалистов, данные сопоставимы с теми, что наблюдаются у курильщиков сигарет. Следовательно, мнение, что кальяны наносят меньший вред, чем сигареты, не оправдано.