Ученые сообщили о крупном открытии в сфере изучения бозона Хиггса

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) сообщила о крупном открытии в сфере изучения свойств бозона Хиггса. Ученые впервые зафиксировали распад частицы на боттом-кварки (b-кварки).

В пресс-релизе ЦЕРН отмечается, что результаты исследований на Большом адронном коллайдере (самом мощном в мире ускорителе элементарных частиц) «соответствуют гипотезе о том, что всепроникающее квантовое поле, обусловленное бозоном Хиггса, также дает массу боттом-кварку».

Бозона Хиггса — элементарная частица, за счет которой, согласно Стандартной модели физики частиц, фактически создается вся масса Вселенной. Стандартная модель описывает электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех элементарных частиц, передает ТАСС.

Исследователи ранее обнаружили еще один вариант исчезновения Вселенной, процесс которого, по их словам, при этом уже запущен, сообщает «Газета.ру». 13 декабря стало известно, что в Сибири будет создан центр мирового класса по анализу данных Большого адронного коллайдера.