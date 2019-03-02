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На Украине рассказали о вине Порошенко в отказе НАТО поставлять дешевое оружие

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Депутат Верховной рады и основатель украинского батальона «Азов» Андрей Билецкий заявил, что ряд стран НАТО отказались продавать Украине старое советское оружие по низкой цене по вине главы государства Петра Порошенко. Об этом он рассказал 1 марта в эфире «4 канала».

По его словам, в бывших государствах – участниках Варшавского договора находится «фантастическое» количество советского «военного барахла», которое не подходит под стандарты Североатлантического альянса.

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«Они продавали его по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность, потому что они начали выставлять фантастические цены», — сообщил политик.

Он уточнил, что речь идет о коррупционном скандале с закупкой комплектующих для вооруженных сил Украины, в котором, согласно расследованию, замешаны приближенные к Порошенко должностные лица.

25 февраля журналисты обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для украинских оборонных предприятий. Согласно расследованию, с 2016 года ряд чиновников продавали оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.

Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к этому причастны близкие к Порошенко должностные лица, в частности, отец и сын Гладковские, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также государственный оборонный концерн «Укроборонпром».

На этом фоне 26 февраля бывший премьер-министр Украины, кандидат на пост президента страны Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента Порошенко. По ее мнению, действия, о которых рассказали журналисты, подпадают под ст. 111 УК Украины «Государственная измена».

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