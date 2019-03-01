Тимошенко пригрозила Порошенко судом за преступления против Украины

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко не сможет избежать ответственности за преступления против страны после выборов 31 марта. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает ТАСС.

«Я хочу обратиться к Порошенко и его уголовному окружению. Вам ничто не поможет — никакие подкупы и никакие фальсификации», — подчеркнула она. По словам Тимошенко, действующему главе государства не удастся выехать за его пределы, пока он не ответит за каждую копейку, украденную у народа.

26 февраля кандидат на пост президента страны Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента в отношении Петра Порошенко в связи с обнародованной журналистами информацией о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины.

В расследовании утверждается, что в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн).

По данным журналистов, к этому причастны близкие к Порошенко должностные лица, в частности отец и сын Гладковские, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также государственный оборонный концерн «Укроборонпром».

По мнению Тимошенко, действия, о которых рассказали журналисты, подпадают под статью 111 УК Украины «Государственная измена».