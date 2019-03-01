Порошенко заявил, что его «задолбали» коррупционеры

Президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе общения с военными, что его «задолбали» коррупционеры, а также политиканы, причастные к уничтожению армии. Об этом сообщается в пятницу, 1 марта, на странице администрации украинского президента в Facebook.

«Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Извините», — приводятся в сообщении слова Порошенко.

В ходе встречи с силовиками украинский лидер поручил проверить информацию, изложенную в материалах журналистского расследования команды Bihus.info о хищениях в сфере военно-промышленного комплекса. По его словам, «фамилии и должности» не должны защитить виновных.

28 февраля было опубликовано расследование команды Bihus.info отчетов партии «Батькивщина», которую возглавляет кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. Согласно документу, в 2018 году поступления в партию от граждан резко выросли с 23 млн гривен в первом полугодии до 130 млн гривен во втором, причем некоторые спонсоры направляли по 148 тыс. гривен за раз. Исходя из этого, журналисты сделали вывод о существовании теневых схем финансирования партии.

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Сейчас за Порошенко занимает третью позицию в президентском рейтинге, составленном украинским центром социальных исследований «София». За него готовы отдать голоса 12,1% опрошенных. Первое место занимает Владимир Зеленский — 18,3%. На второй строчке теперь глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 15,4%.