Охранник Порошенко выбил телефон из рук украинца

Сотрудник службы охраны президента Украины Петра Порошенко выбил телефон из рук мужчины, пришедшего на встречу с главой государства в городе Кропивницкий. Инцидент произошел в четверг, 28 марта.

Соответствующий видеоролик на своем YouTube-канале опубликовал видеоблогер Анатолий Шарий. Как видно на кадрах, молодой человек спокойно снимал Порошенко на телефон. Внезапно устройство из рук юноши выбил один из охранников украинского лидера. Гаджет отлетел довольно далеко от своего владельца и упал на землю.

Такое поведение охранника возмутило многих украинцев, которые стали требовать извинений.

1 марта в Сети появилось видео, на котором Порошенко на встрече с жителями Запорожья улыбается, хлопает мужчину по плечу, а затем хватает его за нос. Местная журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook отметила, что подобное неуважительное поведение к жителям страны стало системным феноменом.

Также на встрече в Запорожье Порошенко внезапно снял с головы девушки шапку. Предположительно, он совершил данный поступок после того, как девушка задала неудобный вопрос президенту.