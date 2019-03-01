Прямой эфир

Охранник Порошенко выбил телефон из рук украинца

0
Фото: youtube.com/Анатолий Шарий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудник службы охраны президента Украины Петра Порошенко выбил телефон из рук мужчины, пришедшего на встречу с главой государства в городе Кропивницкий. Инцидент произошел в четверг, 28 марта. 

Порошенко скатился на третью строчку рейтинга кандидатов в президенты

Соответствующий видеоролик на своем YouTube-канале опубликовал видеоблогер Анатолий Шарий. Как видно на кадрах, молодой человек спокойно снимал Порошенко на телефон. Внезапно устройство из рук юноши выбил один из охранников украинского лидера. Гаджет отлетел довольно далеко от своего владельца и упал на землю.

Такое поведение охранника возмутило многих украинцев, которые стали требовать извинений.

1 марта в Сети появилось видео, на котором Порошенко на встрече с жителями Запорожья улыбается, хлопает мужчину по плечу, а затем хватает его за нос. Местная журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook отметила, что подобное неуважительное поведение к жителям страны стало системным феноменом. 

Также на встрече в Запорожье Порошенко внезапно снял с головы девушки шапку. Предположительно, он совершил данный поступок после того, как девушка задала неудобный вопрос президенту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тимошенко пригрозила Порошенко судом за преступления против Украины
Лукашенко предсказал победу Порошенко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017