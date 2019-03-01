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Порошенко скатился на третью строчку рейтинга кандидатов в президенты

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Действующий президент Украины Петр Порошенко скатился на третью позицию в рейтинге кандидатов на пост главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса украинского центра социальных исследований «София», проведенного с 20 по 26 февраля.

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Сейчас за Порошенко готовы отдать голоса 12,1% опрошенных. Первое место в рейтинге занимает Владимир Зеленский — 18,3%. На второй строчке теперь Юлия Тимошенко с 15,4%. Замыкает четверку лидеров Юрий Бойко — 11,2%.

Отмечается, что другие кандидаты на пост главы Украины не получают и 7% поддержки респондентов.

20 февраля, согласно опросу соцслужбы Центра Разумкова, Порошенко занимал вторую строчку рейтинга с 13,1%. Лидировал Зеленский — 17,5%, третье место занимала Тимошенко. Ее были готовы поддержать 11,5% респондентов.

Ранее, 18 февраля, в Сети было опубликовано видео выступления Порошенко, где он заявил, что находился в самом эпицентре событий на майдане и лично нес троих погибших до Дома офицеров. Активисты же, по его словам, попросили его о помощи.

В Госдуме же «подвиги» Порошенко на майдане назвали ложью. Депутат Дмитрий Белик рассказал «Известиям», что действующий президент Украины «всеми мыслимыми и немыслимыми способами» пытается поддержать свой рейтинг в преддверии выборов.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.

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