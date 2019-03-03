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Националисты призвали посадить в тюрьму Порошенко после марша в Киеве

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Фото: РИА Новости
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Националисты разместили на майдане Незалежности в центре Киева баннер с требованием посадить в тюрьму президента Украины Петра Порошенко.

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Также привлечь к отвественности потребовали замсекретаря Совета национальной безопасности Олега Гладковского и его сына Игоря из-за обвинений в хищениях в оборонной сфере, передает портал «Страна.ua».

Марш националистов из 20 областей Украины прошел в Киеве в честь второй годовщины создания организации Национальный корпус. Участники выстроились в колонну и прошли от Крещатика по центральным улицам Киева.

26 февраля представители Национального корпуса устроили пикет у дома, где проживает сын Гладковского. По данным полиции, участники акции разлили возле дома красную краску и разбили несколько окон в доме.

Команда журналистских расследований Bihus.info ранее раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой причастны должностные лица, приближенные к президенту Петру Порошенко.

Отмечается, что Игорь Гладковский, его друг и бизнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. При этом товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным способом.

Кроме того, в расследовании содержались отчеты партии «Батькивщина», которую возглавляет кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. Так, в 2018 году поступления в партию от граждан резко выросли. Исходя из этого, журналисты сделали вывод о существовании теневых схем финансирования партии.

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