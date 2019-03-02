Порошенко похлопал девушку по щеке за неугодный вопрос

Президент Украины Петр Порошенко несколько раз хлопнул девушку из толпы по лицу и по плечу из-за неугодного вопроса. Теперь она боится преследования и исключения из вуза.

Инцидент произошел на встрече главы государства с жителями города Александрия Кировоградской области, которая состоялась 28 февраля. Порошенко шел по «живому» коридору, когда одна из девушек спросила, почему он преследует блогера Анатолия Шария. В ответ президент похлопал ее рукой по лицу, попытался узнать ее имя и место жительства, после чего сказал «не бойся» и с силой похлопал по плечу.

Позже YouTube-пользователь с ником i_vit опубликовал ролик, в котором девушка рассказывает, что на встрече охранник Порошенко пытался вырвать у нее телефон, а после мероприятия ее преследовали сотрудники милиции.

«Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку и пошел дальше», — рассказала героиня ролика.

По ее словам, пока она шла к кафе, к ней несколько раз подходили правоохранители с просьбой предъявить документы и представиться. Уже в заведении к ней подошел мужчина и потребовал пройти с ним.

Когда девушка попыталась позвонить своему молодому человеку, мужчина начал вырывать телефон со словами, что гаджеты людей из толпы «нужно вырывать и разбивать». В результате ей удалось дозвониться до отца и уйти домой.

Ранее на встрече с жителями города Кропивницкий охранник Порошенко без видимых на то причин выбил телефон из рук молодого человека, пришедшего на мероприятие. Гаджет отлетел довольно далеко от своего владельца.

На встрече с жителями Запорожья Порошенко похлопал мужчину по плечу и схватил его за нос, а после неудобного вопроса от девушки снял с нее шапку.