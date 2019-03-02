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Порошенко рассказал о €50 млн от ЕС для усиления безопасности Украины

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Евросоюз выделит €50 млн в рамках спецпроекта по усилению безопасности Азовского побережья. Средства предназначены для поддержки Бердянска и Мариуполя. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании совета регионального развития Одесской области 2 марта.

«Движение Украины в Европу открывает новые широкие возможности для объединенных территориальных громад и доступ к европейским ресурсам для внедрения проектов развития территорий», — цитирует украинского лидера «РИА Новости».

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Порошенко отметил, что этих денег «и на Черноморское побережье тоже хватит,<…> и на Дунай».

В декабре 2018 года в Евросоюзе объявили о намерении направить на Украину экспертную миссию для подготовки помощи региону Азовского моря, якобы пострадавшего от «ограничений судоходства». В конце января группу специалистов направили в Мариуполь, пишет ТАСС

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. Корабли совершали опасные маневры и в результате были задержаны силой. В Москве инцидент назвали провокацией, нужной Киеву для создания международного скандала.

20 февраля украинские десантники при участии военных самолетов и вертолетов провели тактические учения с применением боевого оружия на побережье Азовского моря.

В конце февраля США порекомендовали Порошенко не направлять больше военные корабли в Керченский пролив, добавив, что впредь Вашингтон и Брюссель не поддержат подобные решения Киева.

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