В Госдуме назвали Украину черной дырой

Киевским властям не следует рассуждать о перспективах России или Украины в Черном море. Таким образом отреагировал депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко на слова главы украинского МИДа Павла Климкина о том, что данная акватория станет для Москвы Бермудским треугольником.

«Сама Украина давно уже превратилась в черную дыру, где всё пропадает, и в первую очередь здравый смысл. Поэтому не стоит им рассуждать о перспективах Черного моря», — цитирует депутата агентство «РИА Новости» 2 марта.

По словам Козенко, Черное море является Бермудским треугольником именно для Киева — «всё время пропадают то украинские моряки-провокаторы, то задержанные корабли».

Громкое заявление Климкин сделал накануне в ходе выступления на международном форуме по безопасности черноморского региона в Одессе. Он заявил, что акватория «никогда не будет принадлежать российскому режиму».

Также в ходе брифинга министр предложил построить военные центры вдоль всего побережья страны, чтобы чувствовать себя в безопасности.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе, проигнорировав требования пограслужбы ФСБ остановиться. Корабли совершали опасные маневры и в результате были задержаны силой. В Москве инцидент назвали провокацией, нужной Киеву для создания международного скандала.

20 февраля украинские десантники при участии военных самолетов и вертолетов провели тактические учения с применением боевого оружия на побережье Азовского моря.