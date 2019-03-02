Климкин призвал построить военные центры на всем побережье Украины

Украине необходимо построить полномасштабную военно-морскую инфраструктуру вдоль всего черноморского и азовского побережья, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Во время брифинга в Одессе глава украинского МИДа уточнил, что речь идет о новых центрах управления и обмена разведывательной информацией с партнерами, а также о базах ВМС, пишет «РИА Новости».

По мнению Климкина, только при наличии военно-морской инфраструктуры вдоль всего побережья Украина может чувствовать себя в безопасности. Он добавил, что столь масштабные планы можно осуществить при поддержке союзников.

«Мы будем говорить о совместных патрулях, о взаимодействии нас и наших грузинских друзей со странами НАТО до того момента, когда мы получим членство в альянсе», — пояснил украинский министр.

1 марта Климкин заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины. В своей статье для издания Observador министр назвал Украину «наследницей Киевской Руси» и подчеркнул особую роль страны в формировании Европы.