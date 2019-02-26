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Климкин допустил переговоры с Москвой

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Фото: TASS/Zuma/Serhii Nuzhnenko
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Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин допустил возможность переговоров с Российской Федерацией.

«У нас будут возможны периоды какого-то перемирия, переговоров и всего остального», — подчеркнул украинский министр в программе телеканала ICTV «Свобода слова». Однако мир с Россией Климкин исключил.

«До освобождения всего Крыма никакого мира с Россией быть не может», — заявил глава МИД Украины.

21 февраля Климкин заявил, что «Крым стал более украинским» после того, как вошел в состав России. По его мнению, до присоединения к РФ в стране полуостров был «недостаточно украинским», Киев заплатил в связи с этим «сверхвысокую цену».

Отношения Украины и России обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году, в результате которого к власти пришли люди, взявшие курс на евроинтеграцию страны. С новой политикой государства согласились не все украинцы. Более 95% жителей Крыма и Севастополя высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины были созданы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

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