Климкин допустил переговоры с Москвой

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин допустил возможность переговоров с Российской Федерацией.

«У нас будут возможны периоды какого-то перемирия, переговоров и всего остального», — подчеркнул украинский министр в программе телеканала ICTV «Свобода слова». Однако мир с Россией Климкин исключил.

«До освобождения всего Крыма никакого мира с Россией быть не может», — заявил глава МИД Украины.

21 февраля Климкин заявил, что «Крым стал более украинским» после того, как вошел в состав России. По его мнению, до присоединения к РФ в стране полуостров был «недостаточно украинским», Киев заплатил в связи с этим «сверхвысокую цену».

Отношения Украины и России обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году, в результате которого к власти пришли люди, взявшие курс на евроинтеграцию страны. С новой политикой государства согласились не все украинцы. Более 95% жителей Крыма и Севастополя высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины были созданы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.