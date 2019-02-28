В раде захотели проверить источники финансирования партии Тимошенко

Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко предложила проверить источники финансирования партии «Батькивщина», которую возглавляет Юлия Тимошенко, после журналистского расследования. Об этом пишет агентство «РИА Новости» 28 февраля.

С такой инициативой Луценко обратилась к Национальному агентству по предотвращению коррупции и временной следственной комиссии Верховной рады. По ее словам, журналисты изучили средства, которые использовала кандидат в президенты Украины Тимошенко на лоббирование своих интересов в США.

«Этих денег мы не видим в ее декларациях, этих денег мы не видим в ее партии, эти деньги, вероятно, фейково <…> привлекались в ее партию», — сказала Луценко.

Ранее 28 февраля было опубликовано расследование команды Bihus.info отчетов «Батькивщины», согласно которому в 2018 году поступления от граждан резко выросли с 23 млн гривен в первом полугодии до 130 млн гривен во втором, причем некоторые спонсоры направляли по 148 тыс. гривен за раз. Исходя из этого, журналисты сделали вывод о существовании теневых схем финансирования партии.

В рейтинге кандидатов в президенты по сумме денежных активов Тимошенко занимает 16-ю строчку. Возглавляет список действующий лидер Петр Порошенко, активы которого составляют 37% от общей суммы активов всех 44 кандидатов.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС) от 25 февраля, 26,4% украинцев готовы проголосовать за кандидата от «Слуги народа» Владимира Зеленского, 18% — за Порошенко и 13,8% — за Тимошенко.