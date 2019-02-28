Майора Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины

Военнослужащего Черноморского флота и его сожительницу осудили за государственную измену и шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ 28 февраля.

Решение вынесено Северо-Кавказским окружным военным судом в отношении майора Долгополова Дмитрия Александровича за госизмену и его гражданской супруги Сухоносовой Анны Станиславовны за шпионаж. Оба являются гражданами России.

Долгополова приговорили к 10 годам колонии строгого режима, Сухоносову — к девяти годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Майор и его сожительница были задержаны в сентябре 2017 года в Симферополе, оба признали свою вину и раскаялись. По данным ведомства, осужденные собирали сведения о деятельности Черноморского флота, представляющие гостайну, и передавали спецслужбам Украины.

«Установлено, что Сухоносова, будучи завербованной сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины полковником Клименком Игорем Ивановичем, привлекла Долгополова Д. А. к конфиденциальному сотрудничеству с украинской спецслужбой за денежное вознаграждение», — добавили в ЦОС.