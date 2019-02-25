СМИ заподозрили крупные авиакомпании в слежке за пассажирами

Несколько самолетов авиакомпаний American Airlines, United Airlines и Singapore Airlines были оборудованы камерами, вмонтированными в спинки пассажирских сидений. Об этом сообщило британское издание The Independent.

О камерах стало известно из публикации в соцсетях, которую разместил один из пассажиров — Виталий Камлюк. Он сфотографировал устройства и отметил, что на данный момент они не активны. При этом он уточнил, что их с легкостью можно использовать для наблюдения за пассажирами, тем самым нарушая их право частную жизнь.

В статье отмечается, что камеры были предусмотрены как часть развлекательной системы. Представитель American Airlines привел пример, что подобные опции позволяют и клиентам проводить видеоконференции на борту. При этом во всех трех авиакомпаниях уверяют, что устройства были установлены не ими, а производителями развлекательных систем — фирмами Panasonic и Thales. Они добавили, что не включают камеры без ведома пассажиров.

25 октября стало известно, о чем пилоты никогда не говорят пассажирам. Так людям не рассказывают о качестве уборки на борту, террористических угрозах, или зонах турбулентности. Некоторые также не называют дату, когда был построен самолет, чтобы не вызвать у людей шок.