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Бортпроводник рассказал о кодовых словах экипажа самолета во время ЧП

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Фото: РИА Новости/Иван Руднев
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Все члены экипажей самолетов имеют специальный набор слов, которые применяют при чрезвычайных ситуациях. Об этом 21 февраля изданию The Sun рассказал британский бортпроводник Кевин Барретт.

Он отметил, что подобные фразы звучат для пассажиров вполне обыкновенно, чтобы не наводить на них панику. К примеру, фраза «Easy Victor» означает необходимость эвакуации из салона. По словам Барретта, ее произносят крайне редко, и ему доводилось слышать ее исключительно на тренировках.

При попытке угона пилоты используют код «7500». Также слово «Mayday» обозначает ЧП на борту, эта фраза стала производным французского слова «m'aidez», означающего «помоги мне». Обычно его повторяют трижды при начале разговора. А вот фраза «Pan-pan» обозначает наименее опасную ситуацию.

8 февраля авиапассажиры рассказали о самых раздражающих вещах на борту. В антирейтинг вошли шумные дети, излишне любопытные личности и засыпающие на плече соседа незнакомцы.

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