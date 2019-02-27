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Песков отреагировал на задержание «российского шпиона» в Швеции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о задержании в Швеции «российского шпиона» не входит в компетенцию Кремля.

«Это не в Кремль, это в МИД», — заявил он входе общения с журналистами.

Ранее в среду, 27 февраля, полиция безопасности Швеции СЕПО сообщила о задержании человека, подозреваемого в разведдеятельности в пользу Москвы.

«Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции», — цитирует главу подразделения контрразведки СЕПО Даниэля Стенлинга «Газета.ру».

Подозреваемый работал в индустрии высоких технологий с информацией, потенциально интересной для иностранных государств, отмечает RT.

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