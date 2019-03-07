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Историк назвал украинского посла в Австрии посмешищем после слов о Крыме

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Фото: facebook.com
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Украинский историк Андрей Плахонин заявил, что своими попытками доказать принадлежность Крыма Украине с помощью «исторических справок» посол в Австрии Александр Щерба «выставил посмешищем себя и всю страну».

6 марта Щерба, критикуя слова австрийского политика Йоханна Фоггенгубера о том, что Украина никогда не имела никакого отношения к Крыму, заявил, что княгиня Ольга принимала крещение именно на полуострове, а не в Константинополе, как полагает большинство ученых.

«Не понимаю, если господин посол настолько плохо знает историю Украины, даже путает Ольгу и Владимира, зачем было лезть в средневековую историю, чтобы доказать принадлежность Крыма Украине? Неужели профессиональном дипломату не хватает аргументов из области международного права? Еще хуже, что с помощью этого безграмотного текста господин посол пытался доказать историческую безграмотность своего оппонента, но вместо этого выставил на посмешище себя и свою страну», –– написал Плахонин под постом Щербы в Facebook.

В ответ на комментарий украинский посол пригрозил заблокировать ученого на своей странице, что после еще нескольких аргументов Плахонина и сделал.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает его своей территорией.

Ранее Щерба назвал Украину «истоком Европы», аргументировав это тем, что в прошло существовала Киевская Русь, а не Московская.

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