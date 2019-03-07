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Медведев осадил дипломата из США за заявления о Крыме

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Правительства РФ/Александр Астафьев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на совет посла США в Люксембурге Рэнди Эванса по выстраиванию отношений этой европейской страны с Россией.

В преддверии визита главы российского кабмина в Люксембург посол США в этой стране направил письмо премьер-министру Ксавье Беттелю с призывом занять жесткую позицию по отношению к РФ из-за Крыма.

Глава российского правительства рекомендовал Эвансу учить азы дипломатии, чтобы лучше понимать, что такое государственный суверенитет.

«Такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета», –– сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Неуместность заявлений представителя посольства США Медведев обосновал напоминанием о том, что суверенитет государства подразумевает верховенство власти внутри страны и ее независимость за пределами.

«Это классическое понимание государственного суверенитета, может быть, тогда в голове у подобного человека всё встанет на место, если, конечно, он сможет понять, что это такое. Хотя я в этом сомневаюсь», –– цитирует его ТАСС.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Ряд западных стран, в том числе США, отказываются признавать итоги голосования.

В Москве не раз отмечали, что референдум не нарушил международного права и прошел с соблюдением демократических свобод, поэтому является легитимным, и вопрос принадлежности полуострова закрыт.

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