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Медведев осудил выход США из ДРСМД

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разрушает систему глобальной безопасности, заявил в среду, 6 марта, российский премьер-министр Дмитрий Медведев на пресс-конференции в ходе визита в Люксембург.

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«Если это договор в сфере безопасности, тогда это, безусловно, серьезная история... Что будет дальше, никто из нас не знает», — цитирует премьера «Интерфакс».

По его словам, Вашингтон не просто приостанавливает, а разрывает ДРСМД, и делает это он под надуманным предлогом, передает ТАСС. Медведев отметил, что тот, кто не исполняет договоры, заслуживает осуждения.

«Я просто задаюсь вопросом, что лучше — предъявлять друг другу упреки, спорить о чем-то, дискутировать, находить какие-то развязки или просто прекратить действие договора?» — заключил глава кабмина.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что решение США выйти из ДРСМД ведет к расшатыванию системы договоренностей в сфере международной безопасности. 4 марта глава государства подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения.

ДРСМД запрещал России и Штатам производить и иметь на вооружении ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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