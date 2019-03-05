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В Совфеде назвали иллюзией возвращение США к переговорам по ДРСМД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» усомнилась в готовности США сесть за стол переговоров с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Накануне, 4 марта, в Госдепартаменте заявили, что США разочарованы решением России приостановить выполнение условий Договора РСМД, но готовы к переговорам по контролю над вооружениями при определенных условиях.

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«США пытаются с больной головы на здоровую перенести на Россию свою виновность в расторжении Договора РСМД. В мире нарастает неприятие милитаристского курса США, осознание этого побуждает Госдеп оправдываться перед мировой общественностью, при этом создавая иллюзию возвращения переговоров с Россией по ДРСМД», — сказала сенатор Ковитиди.

Ранее 5 марта зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал «Известиям», что Москва готова к переговорам с Вашингтоном по ДРСМД, но безо всяких ультиматумов по отношению к России.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке договора РСМД. Такое решение стало ответом на выход США из соглашения из-за российской ракеты 9М729, которая якобы нарушает указанные в документе нормы.

При этом Минобороны России доказало безосновательность американских обвинений, раскрыв иностранным военным атташе и журналистам характеристики ракеты. В Москве также неоднократно указывали, что именно США неоднократно нарушали договор, размещая в Европе системы ПРО.

ДРСМД запрещал России и Штатам производить и иметь на вооружении ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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