Мирный НАТО: альянс обсуждает последствия развала ДРСМД

НАТО рассматривает последствия разрушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), при этом альянс не заинтересован в новой гонке вооружений. Об этом «Известиям» сообщил старший советник НАТО по России и Балканам Роберт Пшель. По его словам, члены альянса хотели бы сохранить договор. При этом в структуре отметили, что слышали слова российского лидера Владимира Путина по поводу договора во время обращения к Федеральному собранию. Москва никогда не хотела прерывать действие документа, однако Вашингтон не оставил возможности для диалога и «развязал себе руки», начав размещать соответствующие ракеты вблизи от российских границ, заявил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Участники Североатлантического альянса обсуждают возможные варианты развития событий после окончания действия Договора о РСМД, рассказал «Известиям» Роберт Пшель. При этом он подчеркнул, что организация не заинтересована в раскручивании новой гонки вооружений и усилении конфронтации и хотела бы это соглашение сохранить.

— Союзники НАТО ведут консультации, чтобы рассмотреть, какие возможны последствия, — мы это делаем спокойно, без агрессивных интенций, — отметил старший советник НАТО по России и Балканам. — При этом мы не намерены раскручивать ситуацию по модели «танк за танк, самолет за самолет». НАТО не говорит ни о каком Карибском кризисе. Альянс не заинтересован ни в какой гонке вооружений или какой-либо конфронтации.

В России считают, что вина за крах договора лежит на Соединенных Штатах. По мнению Константина Косачева, задача убедить Вашингтон в спасении соглашения сейчас лежит исключительно на его союзниках по НАТО.

— Если бы у них (союзников. — «Известия») была консолидированная позиция в пользу сохранения договора с осуждением действий США, документ удалось бы сохранить, — сказал «Известиям» сенатор. — Тем не менее сейчас они отстаивают абсолютно противоположную точку зрения, поскольку для них соображения трансатлантической солидарности стоят выше здравого смысла.

Константин Косачев, комментируя слова российского президента во время послания Федеральному собранию, подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от своих обязательств по ДРСМД после прекращения его действия до тех пор, пока США не начнут размещать запрещенные ракеты вблизи от российских границ.

— Россия подтвердила, что она инициативно не будет предпринимать шаги, чтобы вступить в противоречие со своими обязательствами по договору, даже после окончания его действия, — отметил сенатор. — Если США сделают аналогичные заявления, то, возможно, после полного краха ДРСМД мы не окажемся в ситуации военного противостояния на уровне соответствующих систем вооружения.

Однако в альянсе продолжают давить на якобы имевшее место нарушение договора Москвой.

— О том, что Россия нарушает договор, говорят не только Штаты, — сказал Роберт Пшель. — Все бы хотели, чтобы этот документ остался в силе, однако из-за того что Москва его не соблюдает, существование соглашения ставится под вопрос.

Мнение чиновника поддерживают традиционно антироссийски настроенные государства, в частности страны Прибалтики. В частности, по мнению властей Латвии, «несоблюдение Россией пунктов документа подорвали его эффективность и устойчивость», а потому «решение США приостановить выполнение соглашения стало соразмерным ответом на нарушение его положений Россией». Об этом сообщили в МИДе страны.

На прошлой неделе в послании Федеральному собранию президент России заявил, что после распада ДРСМД и в случае появления американских ракет в Европе Россия немедленно ответит на реальную угрозу и нацелит свое оружие не только на страны, где будут находиться данные типы вооружений, но и на сами Соединенные Штаты. При этом российский лидер подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона сохраняются неплохие контакты по военной линии и это взаимодействие необходимо использовать для предотвращения ситуаций вроде Карибского кризиса 1962 года.

— Как отметил заместитель пресс-секретаря НАТО Пирс Казале, альянс принял во внимание слова президента Владимира Путина от 20 февраля, — заявили «Известиям» в МИДе Литвы.

По словам политика, нижайшая точка в развитии ситуации будет достигнута тогда, когда американцы начнут своими конкретными действиями нарушать договор, разрабатывая, производя и размещая запрещенные вооружения, на что Россия отреагирует незамедлительно.

1 февраля, спустя три месяца после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении Штатов выйти из ДРСМД, Вашингтон объявил о приостановке своих обязательств по договору. Согласно заявлению, к августу 2019 года Штаты окончательно перестанут быть участником соглашения. В ответ 2 февраля Владимир Путин объявил об аналогичном шаге с российской стороны, поручив более не инициировать переговоры с США по этой теме. По словам лидера РФ, «американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога».