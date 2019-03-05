Кандидат в президенты США Уоррен призвала сохранить ДРСМД

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен призвала военных подумать о возможности сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На слушаниях в сенате 5 марта она обратилась к командующему Европейским контингентом ВС США и силами НАТО в Европе Кертису Скапарротти. «Я призываю вас подумать о том, должны ли мы вместо того, чтобы выходить из ДРСМД, удвоить усилия, чтобы вернуть Россию к соблюдению договора», — цитирует Уоррен «РИА Новости».

«Мы обязаны предотвратить опасную и дорогостоящую гонку вооружений в Европе», — пояснила политик.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен входит в число претендентов на номинацию от Демократической партии в кандидаты в президенты США.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке договора РСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения из-за российской ракеты 9М729, которая якобы нарушает указанные в документе нормы. При этом Минобороны России доказало безосновательность американских обвинений, раскрыв иностранным военным атташе и журналистам характеристики ракеты.

В Москве также неоднократно указывали, что именно США неоднократно нарушали договор, размещая в Европе системы ПРО.

ДРСМД запрещал России и Штатам производить и иметь на вооружении ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.