Медведев встретился с Великим герцогом Люксембурга Анри

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, после беседы со спикером палаты депутатов Люксембурга Фернаном Этженом, прибыл во дворец главы государства и встретился с Великим герцогом Анри, сообщает 6 марта ТАСС.

Политики появились перед фотокорреспондентами и пожали друг другу руки, после чего их беседа продолжилась в королевском салоне.

Дворец монарха расположен в самом центре Люксембурга. Это один из наиболее значительных архитектурных памятников города. Здание состоит их трех частей, возведенных в XVI, XVIII и XIX веках.

4 марта посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебелер заявил, что его страна может стать посредником для налаживания отношений России и Европейского союза.