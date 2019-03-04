Люксембург предложил посредничество для налаживания диалога РФ и ЕС

Люксембург может стать посредником для налаживания отношений России и Европейского союза. Такое заявление сделал в понедельник, 4 марта, в интервью агентству «РИА Новости» посол Великого герцогства в РФ Жан-Клод Кнебелер.

«Есть те (в ЕС — Ред.), кто очень открыт и дружелюбен по отношению к ней (России — Ред.), и те, которых вы никогда не сможете порадовать, что бы вы ни делали. Этот спектр очень широк, и мы стараемся позиционировать себя как заслуживающий доверия посредник, конструктивно работающий для того, чтобы управлять этими отношениями», — сказал Кнебелер.

Он отметил, что Люксембург из-за своего географического положения исторически находился между сферами влияния двух крупных европейских государств — Франции и Германии, которые в прошлом являлись противоборствующими блоками. Поэтому страна привыкла брать на себя роль посредника — пытаться понять позицию одной стороны и пойти с объяснением к другой для того, чтобы способствовать компромиссу.

8 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и ЕС нуждаются в оздоровлении и активизации. По его словам, в Москве заинтересованы в крепком Евросоюзе, который выступал бы в качестве предсказуемого, прагматичного партнера и проводил бы внешнюю политику на основе интересов Европы.

Отношения между Москвой и Брюсселем резко ухудшились в 2014 году, когда после госпереворота на Украине и проведения референдума в Крыму полуостров стал российским регионом. Тогда 96,77% жителей Крыма высказались за присоединение к России. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва неоднократно отвергала обвинения, указывая на строгое соответствие присоединения нормам международного права.