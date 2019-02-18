Россия и Франция рассмотрели возможность постоянного бизнес-диалога

В ходе встречи в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи представители РФ и Франции рассмотрели возможность проведения совместного мероприятия в формате «Российско-французского бизнес-диалога», которое проходило бы на постоянной основе. Об этом сообщается 18 февраля в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Отмечается, что участие в обсуждении принимали советник президента РФ Антон Кобяков и посол Французской Республики в России Сильви Берманн.

«Форум в Сочи вызвал интерес среди представителей бизнес-сообщества Франции», — отметила Берманн.

Участники встречи также затронули вопрос проекта форума «Франция–Россия–Евразия» с участием представителей органов государственной власти, бизнеса, экспертного сообщества и СМИ.

В ходе беседы обсуждалось взаимодействие России и Франции в рамках ключевых международных событий 2019 года, организуемых фондом «Росконгресс». Среди них — Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а также Восточный экономический форум (ВЭФ).

Ранее 18 февраля сообщалось, что участники Российского инвестиционного форума заключили соглашения на сумму около 1 трлн рублей.

Главной темой обсуждения на РИФ, который проходил в Сочи 14–15 февраля, стали практические меры по реализации национальных проектов. По данным оргкомитета «Сочи-2019», число зарегистрированных участников в 1,5 раза превысило показатель 2018 года, когда на мероприятии присутствовали более 6 тыс. представителей из 64 стран.