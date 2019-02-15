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Медведеву рассказали об инновациях Тверской области на форуме в Сочи

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Фото: vedtver.ru
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Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил стенд Тверской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Глава региона Игорь Руденя рассказал об инновационных разработках предприятий и организаций.

На стенде представлен высокодетальный космический аппарат дистанционного зондирования Земли, разработанный концерном БАРЛ. Об этом пишут Тверские ведомости. Группа компаний Complex Systems продемонстрировала учебно-виртуальный комплекс Mentor Medicus и сервис защищенного распространения видео-360.

На круглом столе о развитии электросетевого комплекса, который провел министр энергетики РФ Александр Новак, Игорь Руденя внес несколько предложений по формированию современного, высокоэффективного электросетевого комплекса. Одно из них — рассмотреть возможность объединения активов компаний ФСК ЕЭС, Россети, МРСК Центра, что позволит уменьшить издержки, обеспечить устойчивую тарифную политику.

Напомним, главной темой обсуждения на Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи 14–15 февраля, стали практические меры по реализации национальных проектов. По данным оргкомитета «Сочи-2019», число зарегистрированных участников в 1,5 раза превысило показатель 2018 года, когда на мероприятии присутствовали более 6 тыс. представителей из 64 стран.

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