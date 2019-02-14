Фонд содействия соцразвитию «Инносоциум» открыли на форуме в Сочи

В рамках Российского инвестиционного форума состоялось открытие фонда содействия социальному развитию «Инносоциум». Торжественная церемония прошла 14 февраля в Сочи.

Фонд будет заниматься вопросами социальной сферы и здравоохранения, культуры, просвещения и образования, экологии, социальных коммуникаций и женского лидерства. Среди его задач — практическая поддержка соцразвития, реализация социально значимых и благотворительных инициатив и содействие международному сотрудничеству.

Возглавит «Инносоциум» замдиректора фонда «Росконгресс» Елена Маринина. Финансирование будет осуществляться за счет средств фонда и партнерского бизнеса.

«Наша задача — продемонстрировать, как масштабная деятельность по созданию инновационной социальной структуры способна трансформировать и среду, и ее операторов. Таким образом, мы фактически призваны работать в создаваемой нами же инновационной социальной среде — и будущее зависит от того, какой мы ее создадим», – сказала Маринина на церемонии.

До фонда существовала социальная платформа «Росконгресса», которая за год работы реализовала несколько проектов, среди которых — запуск Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум», нацеленного на привлечение внимания молодежи к актуальным социально значимым проблемам.

«Фонд ставит перед собой очень амбициозную цель: стать одним из ключевых партнеров государства, НКО и бизнеса в реализации стратегии и программ социального развития в стране, и в его распоряжении — деловые, информационные и коммуникационные возможности фонда «Росконгресс», — отметил директор «Росконгресса» Александр Стуглев.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14–15 февраля. Главной темой обсуждения являются практические меры по реализации национальных проектов. Губернаторы обсудят стратегию пространственного развития до 2025 года для определения способов реализации потенциала регионов.

В этом году на форум зарегистрировалось в полтора раза больше участников, чем в предыдущем, а география иностранного участия удвоилась.