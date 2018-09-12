Люксембург запустит собственное космическое агентство

Люксембург официально создаст 12 сентября собственное космическое агентство, рассказал газете Financial Times вице-премьер страны Этьен Шнайдер.

По его словам, для этого учредят фонд в размере €100 млн, который будет инвестировать в стартапы в сфере космических технологий.

Шнайдер подчеркнул, что, в отличие от НАСА, космическое агентство Великого Герцогства не будет запускать ракеты. Основное внимание уделят «развитию деловой активности в космосе», пишет RT.

У Люксембурга развитая космическая индустрия. В частности, он создал SES — один из крупнейших спутниковых операторов в мире.

В мае 2018 года Китай предложил всем странам, входящим в ООН, пользоваться своей космической станцией. Станция должна быть запущена на орбиту в 2019 году. Ожидается, что она окончательно войдет в строй в 2022 году.