Россия и Люксембург договорились открыть прямое авиасообщение

Россия и Люксембург договорились открыть воздушное сообщение между двумя странами. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

По словам чиновника, прошедшие двусторонние переговоры, в которых участвовал посол Люксембурга в России, были интенсивными, передает RT.

«Мы очень плодотворно и продуктивно совместно поработали и вышли на решение о взаимном обмене возможностью летать из столицы, Москвы, в Люксембург и оттуда — к нам. И мы в качестве жеста доброй воли добавили еще Санкт-Петербург», — цитирует Юрчика ТАСС.

Стороны договорились о возможности выполнять до семи рейсов в неделю.

Замминистра отметил, что желающие авиакомпании могут попытаться запустить пассажирское авиасообщение весной, так как этот долгий и сложный процесс обмена нотами идет по дипломатическим каналам.

Грузовые перевозки между странами будут выполнять авиакомпании «Волга-Днепр» и CargoLux.

В конце августа врио губернатора Михаил Ведерников сообщил, что до конца текущего года ежедневное авиасообщение будет налажено между Москвой и Псковом.