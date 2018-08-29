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Псков и Москву свяжут ежедневным авиасообщением до конца года

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До конца 2018 года между Москвой и Псковом будет налажено ежедневное авиасообщение. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Ведерников.

По его словам, Псковская область является изолированным регионом, несмотря на свое выгодное географическое положение. Это одна из главных проблем области, и ее надо решать.

Ведерников отметил, что некоторые меры для того, чтобы изменить положение, уже приняты. Так, 4 августа была запущена первая «Ласточка» из Пскова в Петербург, а 24 августа по этому направлению отправился второй поезд.

Осенью из Пскова в Москву будет отправлен первый самолет. Пока рейсы будут совершаться три раза в неделю, но до конца года они должны стать ежедневными.

Врио главы области отметил, что региональные власти предприняли шаги для спасения «Псковавиа». Контроль над предприятием решено оставить за Псковской областью, передает Псковская лента новостей.

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