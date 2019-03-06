В пресс-центре «Известий» пройдет пресс-конференция «Крым и Россия: 5 лет со дня воссоединения»
12 марта 2019 года в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «Крым и Россия: 5 лет со дня воссоединения».
Участники пресс-конференции:
- Ольга Ковитиди, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым
- Валерий Куликов, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополь
- Ольга Тимофеева, член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополь
- представители высших учебных заведений и научных школ
18 марта 2019 года в России отметят пятую годовщину возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Какой путь за это время прошли Крым и Севастополь? Как изменилась жизнь граждан, живущих на полуострове? Эти и другие вопросы будут освещены участниками пресс-конференции.
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