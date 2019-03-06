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В пресс-центре «Известий» пройдет пресс-конференция «Крым и Россия: 5 лет со дня воссоединения»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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12 марта 2019 года в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «Крым и Россия: 5 лет со дня воссоединения».

Участники пресс-конференции:

  • Ольга Ковитиди, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым
  • Валерий Куликов, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополь
  • Ольга Тимофеева, член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополь
  • представители высших учебных заведений и научных школ

18 марта 2019 года в России отметят пятую годовщину возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Какой путь за это время прошли Крым и Севастополь? Как изменилась жизнь граждан, живущих на полуострове? Эти и другие вопросы будут освещены участниками пресс-конференции.

Аккредитация для СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4815

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта и пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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