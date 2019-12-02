Зеленский выразил несогласие с последовательностью пунктов «Минска»

Президент Украины Владимир Зеленский не согласен с последовательностью выполнения пунктов Минских соглашений. Так, он выступает за проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) уже после передачи Киеву участков госграницы. Об этом лидер заявил в интервью газете Le Monde, опубликованном в понедельник, 2 декабря.

Вопрос выборов и госграницы он назвал самым деликатным и пообещал поднять эту тему на саммите стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция).

«Согласно тому, что было написано в Минских соглашениях в 2015 году, пограничный контроль должен быть восстановлен после выборов. Я не согласен с такой последовательностью событий», — цитирует Зеленского ТАСС.

По его словам, выборы в ДНР и ЛНР должны проходить по законам Украины, которые не допускают «присутствие людей с оружием», пишет «Газета.ру».

Еще одним условием проведения выборов украинский лидер назвал полное прекращение огня, для которого необходимо «полное разведение всех вооруженных групп и исчезновение всего оружия». При этом он заверил, что в случае провала переговоров военный вариант разрешения конфликта невозможен, хотя «некоторые на Украине выражают» готовность именно к такому сценарию.

Встреча «нормандской четверки» состоится в Париже 9 декабря. В 2015 году лидеры стран –участниц формата согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Ранее в ноябре в Киеве перечислили вопросы, подготовленные для саммита.