Зеленский намерен обсудить вопрос контроля границы с РФ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите глав «нормандской четверки» готов обсудить вопрос о контроле над границей с Россией в Донбассе. Разговор пойдет о схеме возвращения прав на неподконтрольные территории Киеву. Об этом Зеленский заявил в среду, 4 декабря, на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

«Я уверен, что мы поднимем вопрос формата и сроков передачи госграницы под украинский контроль», — сказал он. При этом президент усомнился в том, что переговоры будут иметь успех, передает ТАСС.

Помимо этого, украинский лидер говорил об актуальности темы обмена между пленными, проведения выборов в Донбассе и об итоговом документе по результатам предстоящей встречи.

3 декабря участники координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Совещание состоялось в рамках подготовки к встречи «нормандской четверки». Подробности этих планов не раскрывались.

2 декабря Зеленский назвал решение вопроса Донбасса без участия президента России Владимира Путина «бегом на месте». Украинский лидер отметил, что пришло время прекратить огонь и дать закончиться войне.

1 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что главы России и Украины обязательно проведут личную встречу в рамках саммита «нормандской четверки». Представитель Кремля отметил, что в переговорах заинтересованы обе стороны. Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится в Париже 9 декабря.

29 ноября парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о границах. 27 ноября Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже больше пяти лет. За это время на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики. Как утверждают украинские власти, повстанцам помогают российские вооруженные силы. В Кремле это категорически отрицают. Урегулированием конфликта занимается «нормандская четверка». В феврале 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали комплекс мер по реализации Минских соглашений, который, в частности, предполагает отвод сил, разоружение и режим прекращения огня. Договоренности неоднократно нарушались.