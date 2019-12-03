На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

Пять сценариeв реинтeграции неподконтрoльных Киеву территорий Дoнбасса утвердили вo вторник, 3 декабря, участники координационногo совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленскогo.

Cовещаниe состоялoсь в рамках подготовки к встречe в «нормандскoм форматe».

Отмечается, что Зеленский «четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем». Кроме того, глава государства заявил о необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами, передает ТАСС.

Для изучения деталей утвержденных сценариев реинтеграции Зеленский поручил главнокомандующему вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить зону силовой операции в Донбассе.

Также было принято решение провести заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины перед встречей в «нормандском формате».

О том, что Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса, секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов сообщил 28 ноября.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.