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В раде предъявили Зеленскому требования по переговорам с Россией

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Фото: TASS/Zuma
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Представители трех оппозиционных украинский партий — «Батькивщины», «Голоса» и «Европейской солидарности» сделали с трибуны Верховной рады совместное заявление, касающееся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

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Депутаты потребовали от президента страны Владимира Зеленского придерживаться во время переговоров в «нормандском формате» «красных линий», нарушение которых принесет непоправимый вред Украине», передает ТАСС.

Политики призвали главу государства не идти на компромиссы, связанные с федерализацией страны и статусом Украины как унитарного государства. Они также считают недопустимым обсуждение выбранного Киевом курса на вступление в НАТО и ЕС.

Помимо этого, депутаты потребовали добиться, чтобы проведение выборов на подконтрольных самопровозглашенным республикам Донбасса территориях не допускалось до разоружения и передачи Киеву контроля над границей с Россией.

Оппозиционные партии призывают не допустить компромисса по вопросу территориальной принадлежности Крыма и не соглашаться на прекращение судебных разбирательств с Россией в международных судах.

2 декабря парламентская фракция «Европейская солидарность» потребовала от Зеленского обсудить с Верховной радой позицию Киева перед саммитом «нормандской четверки».

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

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