В Киеве назвали поводы для возможного тет-а-тет Путина и Зеленского
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, в каком случае возможна личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «нормандской четверки» в Париже.
«Если для защиты интересов Украины нужно будет провести встречу, то она будет проведена, если это даст возможность сделать шаг вперед», — заявил вице-премьер в эфире «Свободы слова» на украинском телеканале ICTV.
Кулеба добавил, что в ходе тет-а-тет не будет допущено ни одной попытки принять какое-либо решение «за спиной» Украины или разрушить ее отношения с партнерами.
При этом прогнозировать исход возможной встречи двух президентов, а также лидеров «четверки» вице-премьер не стал, объяснив, что сделать это «очень сложно, потому что за столом сидят гроссмейстеры, а не аматоры». Сам факт того, что саммит состоится, Кулеба назвал «шагом к результату».
В случае провала переговоров, полагает он, «все стороны сядут в своих кабинетах и будут думать, что дальше».
Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится в Париже 9 декабря. В преддверии саммита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «так или иначе Путин и Зеленский пообщаются» на полях встречи, тем более что в переговорах заинтересованы обе стороны.
Сам же украинский лидер переговоры по Донбассу без участия Путина сравнивал с бегом на месте.