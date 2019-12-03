В Киеве назвали поводы для возможного тет-а-тет Путина и Зеленского

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, в каком случае возможна личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «нормандской четверки» в Париже.

«Если для защиты интересов Украины нужно будет провести встречу, то она будет проведена, если это даст возможность сделать шаг вперед», — заявил вице-премьер в эфире «Свободы слова» на украинском телеканале ICTV.

Кулеба добавил, что в ходе тет-а-тет не будет допущено ни одной попытки принять какое-либо решение «за спиной» Украины или разрушить ее отношения с партнерами.

При этом прогнозировать исход возможной встречи двух президентов, а также лидеров «четверки» вице-премьер не стал, объяснив, что сделать это «очень сложно, потому что за столом сидят гроссмейстеры, а не аматоры». Сам факт того, что саммит состоится, Кулеба назвал «шагом к результату».

В случае провала переговоров, полагает он, «все стороны сядут в своих кабинетах и будут думать, что дальше».

Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится в Париже 9 декабря. В преддверии саммита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «так или иначе Путин и Зеленский пообщаются» на полях встречи, тем более что в переговорах заинтересованы обе стороны.

Сам же украинский лидер переговоры по Донбассу без участия Путина сравнивал с бегом на месте.