Зеленский сравнил решение проблемы Донбасса без Путина с бегом на месте

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что окончательно решить проблему мирного урегулирования конфликта в Донбассе без участия российского лидера Владимира Путина невозможно. Об этом он заявил в своем традиционном видеообращении на Facebook в понедельник, 2 декабря.

На кадрах видеоролика Зеленский тренируется на беговой дорожке, параллельно подводя итоги прошедшей недели.

«Говорят, а что там за диалог может быть Зеленского с Путиным? Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте», — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что он не хочет топтаться на месте в этом вопросе.

«Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне. А также в этом диалоге очень важно не просто поднять тему, а решить вопрос с возвращением наших территорий, в какие сроки», — подчеркнул он.

Президент также призвал украинцев не обращать внимания на тех деятелей, которые «уже как политики умерли».

1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского обязательно будет возможность лично пообщаться на полях саммита «нормандской четверки». Представитель Кремля отметил, что в переговорах заинтересованы обе стороны, и что в Москве рассчитывают на результативность саммита в вопросе урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

29 ноября в Кремле заявили о том, что надеются на предметный диалог по Донбассу. Обсуждение ситуации в регионе может состояться на ближайшем саммите «нормандской четверки»

27 ноября Киев и самопровозглашенная ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса. Решение о внесении каких-либо поправок пока не принято.

Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится в Париже 9 декабря. В преддверии саммита 25 ноября Путин обсудил ситуацию на Донбассе на оперативном совещании с Советом безопасности России. В тот же день по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор российского лидера с Зеленским.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже больше пяти лет. За это время на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики. Как утверждают украинские власти, повстанцам помогают российские вооруженные силы. В Кремле это отрицают. Урегулированием конфликта занимается «нормандская четверка». В феврале 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали Минские соглашения, которые, в частности, предполагают отвод сил, разоружение и режим прекращения огня. Договоренности неоднократно нарушались.