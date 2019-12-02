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Зеленский заявил о своем недоверии ко всем политикам

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию wyborcza.pl заявил, что в политике нельзя доверять никому. Так он ответил на вопрос журналиста о том, верит ли он российскому лидеру Владимиру Путину.

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«В школе я любил математику, там всё было понятно. Ты решаешь задачу с одним или двумя неизвестными. А здесь все неизвестное, включая нашу страну, политиков в нашей стране. Я пришел из бизнеса и считаю, что здесь (в политике. — Ред.) не может быть доверия. У каждого зато есть свои интересы», — приводит его слова ТАСС в понедельник, 2 декабря.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Путина и Зеленского будет возможность лично пообщаться на полях саммита «нормандской четверки», который состоится в Париже 9 декабря.

Представитель Кремля отметил, что в переговорах заинтересованы обе стороны, так как есть вопросы, которые нужно решить до 1 января. В частности, речь идет о газовой проблематике.

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